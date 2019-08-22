Kayıp olarak aranan epilepsi hastasının cesedi bulundu
1 saat önce
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kayıp olarak aranan epilepsi hastası Abdullah Aydoğan'ın (29), cansız bedeni Karasu Çayı'nda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:08 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın
ilçesinde kayıp olarak aranan epilepsi hastası Abdullah Aydoğan
'ın (29), cansız bedeni Karasu
Çayı'nda bulundu.
Dün ayrıldığı eve bir daha dönmeyen Abdullah Aydoğan'ı bulmak için ailesi ve yakınları arama çalışması başlattı. Aydoğan ailesine mahalle sakinleri de destek verdi. Bugün akşam saatlerinde mahalle sakinleri Karasu Çayı'nda Abdullah Aydoğan'ın cansız bedenini buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Abdullah Aydoğan'ın epilepsi nöbeti geçirip çaya düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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