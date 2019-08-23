Son Dakika Haberleri: Kayıp olarak aranan epilepsi hastasının cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Kayıp olarak aranan epilepsi hastasının cesedi bulundu

12 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kayıp olarak aranan epilepsi hastası Abdullah Aydoğan'ın (29), cansız bedeni Karasu Çayı'nda bulundu.

Kayıp olarak aranan epilepsi hastasının cesedi bulundu, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kayıp olarak aranan epilepsi hastası Abdullah Aydoğan'ın (29), cansız bedeni Karasu Çayı'nda bulundu.

Dün ayrıldığı eve bir daha dönmeyen Abdullah Aydoğan'ı bulmak için ailesi ve yakınları arama çalışması başlattı. Aydoğan ailesine mahalle sakinleri de destek verdi. Bugün akşam saatlerinde mahalle sakinleri Karasu Çayı'nda Abdullah Aydoğan'ın cansız bedenini buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Abdullah Aydoğan'ın epilepsi nöbeti geçirip çaya düşerek hayatını kaybettiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Kahramanmaraş

Abdullah Aydoğan, Kahramanmaraş, Aydoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizlerini Külliye'de kabul etti
Babacan hakkında "FETÖ" iddiasıyla suç duyurusunda bulunan isim yeni görev aldı Bakanlık paha biçilemeyen Sümela hazinesinin peşinde Süper Lig ekipleri Emine Bulut cinayetine sessiz kalmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 11:50:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp olarak aranan epilepsi hastasının cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]