Kayıp olarak aranan genç kendini asmış halde bulundu - Son Dakika

Kayıp olarak aranan genç kendini asmış halde bulundu
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kayıp olarak aranan 23 yaşındaki genç kendini asarak intihar etmiş halde bulundu.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kayıp olarak aranan 23 yaşındaki genç kendini asarak intihar etmiş halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre iddiaya göre bir süredir kayıp olan Ali Osman Y. (23) yakınları tarafından her yerde aranıyordu. Dün gece geç saatlerde yakınlarının bilgi vermesi üzere polis ekipleri de Ali Osman Y.'i bulmak için babaannesinin mezarının bulunduğu alanda arama yapmıştı. Olay ise bu sabah saatlerinde Ürgüp ilçesi Temenni Mahallesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Ali Osman Y.; babaannesine ait olduğu iddia edilen eski evde girmiş olduğu bunalım sonucu intihar ettiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 11:23 Kaynak: İHA
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