Kayıp olarak aranan gencin öldürülerek gömülen cesedi bulundu - Son Dakika
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Kayıp olarak aranan gencin öldürülerek gömülen cesedi bulundu

23.05.2022 14:08

Kayıp olarak aranan gencin öldürülerek gömülen cesedi bulunduAKSARAY Aksaray'da ailesinin ihbarıyla dün öğleden beri kayıp olarak aranan gencin husumetlisi tarafından öldürülerek gömüldüğü ortaya çıktı.

Kayıp olarak aranan gencin öldürülerek gömülen cesedi bulundu

AKSARAY Aksaray'da ailesinin ihbarıyla dün öğleden beri kayıp olarak aranan gencin husumetlisi tarafından öldürülerek gömüldüğü ortaya çıktı.

Olay, Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Bozkır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Ortaköy ilçesinde bulunan evinden ayrılan Murathan Bilgiç'ten bir daha haber alınamadı. Alacak verecek meselesi nedeniyle husumetlisi olan gencin hayatından endişe duyan ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek, Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu. Gece saatlerine kadar kendisinden haber alınamayan genç için Ortaköy Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde arama çalışmaları başlatıldı. İlçe ve çevre köyleri adeta abluka altına alan Jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı araştırma yaptı. Sabah erken saatlerinde Murahtan Bilgiç'in ailesinin şüphelendiği husumetlisi olan S.A. Ortaköy Cumhuriyet Savcılığına teslim olarak Bilgiç'i öldürdüğünü söyledi. Gözaltına alınan S.A. ifadesinde, Bilgiç'i tabanca ile öldürdükten sonra Bozkır köyünde çalıştığı ağılın çevresinde toprağa gömdüğünü anlattı. Katil zanlısının ifadesinin ardından harekete geçen Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından gencin cansız bedeni gömüldüğü yerden çıkarıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ortaköy Savcılığındaki ifadesinin ardından ise katil zanlısı Sebrail A. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri olay yerine basın mensuplarını almazken, olay silahı ve bazı deliller halen aranıyor.

Kayıp olarak aranan gencin öldürülerek gömülen cesedi bulundu
Kayıp olarak aranan gencin öldürülerek gömülen cesedi bulundu
Kayıp olarak aranan gencin öldürülerek gömülen cesedi bulundu
Kayıp olarak aranan gencin öldürülerek gömülen cesedi bulundu
Kayıp olarak aranan gencin öldürülerek gömülen cesedi bulundu
Kayıp olarak aranan gencin öldürülerek gömülen cesedi bulundu
Kayıp olarak aranan gencin öldürülerek gömülen cesedi bulundu
Kayıp olarak aranan gencin öldürülerek gömülen cesedi bulundu
Kayıp olarak aranan gencin öldürülerek gömülen cesedi bulundu
Kayıp olarak aranan gencin öldürülerek gömülen cesedi bulundu

YORUMLAR
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Kastamonu'da yaşlı adam, evinin bahçesine gömülen eşini yalnız bırakmamak için 10 yıldır köyünü terk etmiyor Kastamonu'da yaşlı adam, evinin bahçesine gömülen eşini yalnız bırakmamak için 10 yıldır köyünü terk etmiyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp olarak aranan gencin öldürülerek gömülen cesedi bulundu - Son Dakika


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