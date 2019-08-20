Kayıp olarak aranan gencin öldürüldüğü ortaya çıktı
1 saat önce
KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, bir haftadır kayıp olarak aranan Kadir Memiş'in (22) arkadaşları Umut Ö. (20) ve İzzet Y. (18) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:06 Kaynak: DHA
KÜTAHYA'nın Gediz
ilçesinde, bir haftadır kayıp olarak aranan Kadir Memiş'in (22) arkadaşları Umut Ö. (20) ve İzzet Y. (18) tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. İki şüphelinin ifadelerinde suçlarını itiraf ettiği öğrenilirken, Memiş'i defineciler tarafından açılan 3 metrelik çukura gömdükleri ortaya çıktı. AFAD
tarafından çıkarılan Memiş'in cansız bedeni otopsi için adli tıpa gönderildi.
Gediz'in Yenikent
Beldesi'nde, 12 Ağustos'tan beri kendisinden haber alınamayan Kadir Memiş'in bulunması için İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, en son görüştüğü arkadaşları Umut Ö. (20) ve İzzet Y.'nin (18) ifadelerine başvurdu. İki şüphelinin çelişkili ifade vermesi üzerine, jandarma ekipler sorguya aldı. Sorgulanan Umut Ö. ve İzzet Y.'nin, 12 Ağustos gecesi Kayaaltı Mevkii'nde Kadir Memiş'le birlikte alkol aldıkları belirlendi. Memiş'in Umut Ö.'nün nişanlısı, İzzet Y.'nin ise kuzeni olan H.Y.'ye daha önce sarkıntılık yaptığı iddiası üzerinde aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. İki şüphelinin sorgusunda Memiş'i bıçaklayarak öldürdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi. Şüpheliler ayrıca Kadir Memiş'i öldürdükten sonra yakınlarında bulunan ve defineciler tarafından açılan 3 metrelik çukura gömdüklerini söyledi. Ardından iki şüpheli, Memiş'i gömdükleri yeri jandarma ekiplerine gösterdi. AFAD ekiplerinin yardımıyla kazılan çukurdan çıkarılan Memiş'in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Umut Ö. ve İzzet Y.'nin jandarma karakolundaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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