Kayıp olarak aranan gencin yanmış cesedi bulundu - Son Dakika

Aksaray'da 2 gündür kayıp olarak aranan gencin boş arazide yanmış cesedi bulundu.

Olay, İstiklal Mahallesinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide yanmış bir cisim gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi bildirdi. İhbar üzerine çağrı merkezi olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk etti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yanan cismin bir insan olduğunu belirlerken olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri geniş çaplı inceleme ve araştırma yaparken, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri yanmış cesedin Nail Yılmaz'a (25) ait olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalarda gencin 2 gündür kayıp olarak arandığı tespit edilirken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatıldı. - AKSARAY