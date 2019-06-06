Son Dakika Haberleri: Kayıp olarak aranan kişi, ağacın altında uyurken bulundu
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Kayıp olarak aranan kişi, ağacın altında uyurken bulundu

32 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, hayvan otlatmaya giden ve geri dönmeyen Ali Bolat (50), ihbarla bölgeye sevk edilen 39 kişilik ekip tarafından ağacın dibinde uyurken buldu.

Kayıp olarak aranan kişi, ağacın altında uyurken bulundu, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, hayvan otlatmaya giden ve geri dönmeyen Ali Bolat (50), ihbarla bölgeye sevk edilen 39 kişilik ekip tarafından ağacın dibinde uyurken buldu.
İlçeye bağlı Korkmaz Mahallesi'nde oturan Ali Bolat, sabah saatlerinde hayvanları otlatmak için Domuz Deresi mevkiine götürdü. Her zaman döndüğü saatte eve dönmeyen Bolat'ın ailesi endişelenerek jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine Çardak jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı 14 jandarma ile 25 güvenlik korucusu bölgeye sevk edildi. 39 kişilik ekip, Ali Bolat'ı Domuz Deresi mevkiindeki ormanlık alanda bir ağacın gölgesinde uyurken buldu. Gözünü açtığında karşısında askerler görünce şok olan Ali Bolat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


- Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:39 Kaynak: DHA
Göksun, Kahramanmaraş, Ali Bolat, Bolat, Güncel
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