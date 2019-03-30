Kayıp Olarak Aranan Kişi Ormanlık Alanda Ölü Bulundu
52 dakika önce
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan kişinin ormanlık alanda cesedi bulundu.
Isparta
'nın Keçiborlu
ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan kişinin ormanlık alanda cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Keçiborlu ilçesindeki evinden 27 Mart
'ta ayrılan Ahmet Sincer'den haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, Koçtepe köyü yolundaki ormanlık alanda Sincer'in cesedini buldu.
Sincer'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:42 Kaynak: AA
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