Kayıp olarak aranan kişi yakılmış halde ölü bulundu (2)

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EMNİYETTEKİ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTIİzmir'in Bayındır ilçesinde, Ali Merter Girgin'i (28) önce darbedip, daha sonra yakarak öldüren Mustafa Arabacı ve İbrahim Çepiç'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:47 Kaynak: DHA
EMNİYETTEKİ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
İzmir'in Bayındır ilçesinde, Ali Merter Girgin'i (28) önce darbedip, daha sonra yakarak öldüren Mustafa Arabacı ve İbrahim Çepiç'in emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Mustafa Arabacı ve İbrahim Çepiç'in Cinayet Büro Amirliği'nde, Ali Merter Girgin'in Mustafa Arabacı'nın kız arkadaşına ilgi gösterip, yakınlık kurmak istediği için öldürdüklerini itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartı ile serbest kalırken, Mustafa Arabacı ve İbrahim Çepiç, 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten adam öldürmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Faruk ÇARK - Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
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