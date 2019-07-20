Son Dakika Haberleri: Kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu
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Kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu

47 dakika önce

Giresun'da kayıp olarak aranan kişinin parçalanmış ve yanmış cesedi fındık bahçesinde bulundu.

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Giresun'da kayıp olarak aranan kişinin parçalanmış ve yanmış cesedi fındık bahçesinde bulundu.
Jandarma ekipleri, kendisinden 11 gündür haber alınamayan, ailesinin hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu Sadık Şenel (69) için arama çalışması yaptı.
Ekipler, Boztekke köyü Ayaroğlu Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde yanmış ve parçalanmış halde bir ceset buldu.
Cesedin Şenel'e ait olduğu tespit edildi.
Fındık bahçesinin sahibi A.Ş. ve Y.Ş ile anneleri F.Ş. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Jandarma, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:41 Kaynak: AA
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