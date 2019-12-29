Kayıp olarak aranan kişinin cesedi ormanda bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp olarak aranan kişinin cesedi ormanda bulundu - Son Dakika

Kayıp olarak aranan kişinin cesedi ormanda bulundu

6 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu.

Zorlar Mahallesi'nde yaşayan Muharrem Muslu (61), dün sabah saatlerinde mantar toplamak için evinden ayrıldı. Bir daha eve dönmeyen ve kendisinden de haber alınamayan Muslu'nun ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye jandarma ile Muğla Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanda yapılan aramada, Muslu'nun cesedi evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Oyuk mevkisinde bulundu.

Vücudunda herhangi bir darp izine rastlanılmayan Muslu'nun cenazesi, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Muğla Adil Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kayıp olarak aranan kişinin cesedi ormanda bulundu

Seydikemer, Muslu, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:26 Kaynak: AA
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