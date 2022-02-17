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KAYIP OLARAK ARANAN KİŞİNİN KAZADA ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

KAYIP OLARAK ARANAN KİŞİNİN KAZADA ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

17.02.2022 23:39

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 2 gün önce polise kayıp başvurusu yapılan Tolga Erkan'ın (39), Çardak ilçesinde uçurumun sonunda takla atan otomobilin içinde cansız bedeni bulundu.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde 2 gün önce polise kayıp başvurusu yapılan Tolga Erkan'ın (39), Çardak ilçesinde uçurumun sonunda takla atan otomobilin içinde cansız bedeni bulundu.

Kınıklı Mahallesinde yaşayan ve eşinden boşandığı öğrenilen inşaat ustası Tolga Erkan, geçen pazartesi gününden itibaren kendisinden haber alınamadı. Babası Ramazan Erkan, oğlundan haber alamayınca salı günü polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Tolga Erkan, polis tarafından aranmaya başlandı. Çardak ilçesinin Gemiş Mahallesinde Salda Gölü karayolunda uçurumda bir otomobil görenler durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, karayolundan yaklaşık 80 metre aşağıda ters dönen otomobildeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, 20 KL 788 plakalı otomobilde hayatını kaybeden kişinin kayıp olarak aranan Tolga Erkan olduğu belirlendi. 3 gün önce öldüğü tahmin edilen Erkan'ın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Çardak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Erkan'ın otomobilinin ise yoldan geçerken tesadüfen olay yerinde duran bir kişi tarafından fark edildiği anlaşıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYIP OLARAK ARANAN KİŞİNİN KAZADA ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
KAYIP OLARAK ARANAN KİŞİNİN KAZADA ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
KAYIP OLARAK ARANAN KİŞİNİN KAZADA ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
KAYIP OLARAK ARANAN KİŞİNİN KAZADA ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

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Pamukkale, Pazartesi, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYIP OLARAK ARANAN KİŞİNİN KAZADA ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


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