Kayıp olarak aranan kız çocuğu kaldıkları çadıra döndü - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, dün akşam saatlerine kadar kayıp olarak aranan 11 yaşındaki Kıymet Camız'ın kendisini arayan jandarma ve görevlilerden korkup saklandığı, arama çalışmaları tekrar başlamadan sabaha karşı da kaldığı çadıra geldiği ortaya çıktı. Babalar Gününde kızını kayıp olarak arayan babası ve dedesi ise çocuğun gelmesiyle büyük mutluluk yaşadı.

Dün jandarma, komando ve AFAD ekiplerinin bulabilmek için seferber olduğu kız çocuğu Kıymet'in kaldığı çadırına saat 05.30 sıralarında geldiğini haber alan jandarma ekipleri, çocukla beraber babası ve dedesini karakola götürdü. Kıymet önce jandarma ekip otosuyla sağlık kontrolü için Beyşehir Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada gazetecilerin "Neredeydin, hoş geldin" diyerek sorularına cevap veren Kıymet, "Hoş bulduk, kırlardaydım. Oynuyordum, askerleri görünce çok korktum, gelmedim, saklandım, herkesi izledim" diye konuştu. Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Kıymet'e bebek ve çeşitli hediyeler verildi.

Baba Mehmet Camız ve dede Halil Camız, karakoldaki ifadeleri sonrasında kız çocuğuyla birlikte karakoldan çıkarken, yaşadığı mutluluğu gazetecilerle paylaştı. "Allah bin kere razı olsun hepinizden, devletimizden, jandarmamızdan, vatanımızdan, Allah devletimize milletimize zeval vermesin" diyerek herkese teşekkür eden baba Camız, "Bu mutluluğu herkesle paylaşmak istiyorum. 'Korktum' diyor kendisi, 'korktum' deyince yapacak bir şey yok, aradık, komutanlarımızla, herkes aradı ama çıkmadı. Sabah saatlerinde kendisi çıktı geldi. Çok mutluyum, annesini özlemiş, onun yanına götüreceğiz" dedi.

Dede Halil Camız da, "Şu an dünya benim oldu" sözleriyle duygularını ifade ederken, "Hadi çocuk benim dediğim gibi çıksaydı, çok şükür öyle bir şey olmadı. Korkmuş, yani başka bir şey yok. Taşın oraya girmiş, köpekler gelmiş" diye konuştu.

Çok korktuğunu anlatan Kıymet ise, gazetecilerin sorusu üzerine büyüyünce doktor olmak istediğini söyledi. Kayıp olarak aranan 11 yaşındaki kız çocuğunun oynamak için kaldığı çadırı terk ettikten sonra kendisini arayan jandarma ve görevlileri görünce çok korktuğunu ve saklandığını söylediği, yağmur altında ıslandığı, saklandığı yerde ise yanına gelen köpeklerine sarılarak sabahladığı, sabah saatlerinde ise kendiliğinden çadıra geldiği öğrenildi. - KONYA