Son Dakika | Kayıp olarak aranan şahıs dere yatağında ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Kayıp olarak aranan şahıs dere yatağında ölü bulundu

30.03.2022 01:02

Son dakika 3. sayfa haberi... Kayıp olarak aranan şahıs dere yatağında ölü bulundu Sivas'ta kayıp olarak aranan zihinsel engelli Mehmet Akkaya dere yatağında ölü bulundu Sivas'ta kayıp olarak aranan zihinsel engelli Mehmet Akkaya dere yatağında ölü bulundu.

Kayıp olarak aranan şahıs dere yatağında ölü bulundu

Sivas'ta kayıp olarak aranan zihinsel engelli Mehmet Akkaya dere yatağında ölü bulundu

SİVAS - Sivas'ta kayıp olarak aranan zihinsel engelli Mehmet Akkaya dere yatağında ölü bulundu.

Sivas'ta Alibaba mahallesinde ikamet eden Mehmet Akkaya isimli zihinsel engelli ve sara hastası şahıs, akşam saatlerinde eve gelmeyince yakınları tarafından kayıp olduğunu belirterek polis ekiplerine haber verildi. Yakınları Akkaya'nın günlük yaşantısında sık sık gittiği Alibaba mahallesinde boş bir arazinin yanında bulunan Mısmıl ırmak civarına gittiğini düşünerek polis ekipleriyle birlikte bölgede aramaya başladı. Aramanın sonucunda Akkaya'nın dere kenarında cansız bedenine rastlandı. Olayla ilgili Akkaya'nın dere kenarında otururken sara nöbeti geçirdiği ve oturduğu yerden derenin kenarına düşerek başını taşa çarpıp hayatını kaybettiği düşünülüyor. Akkaya'nın cansız bedeni insan zinciri oluşturularak bulunduğu yerden çıkartılıp cenaze aracına taşındı. Polis olay yeri inceleme ekipleri çevrede inceleme başlattı.

Son Dakika | Kayıp olarak aranan şahıs dere yatağında ölü bulundu
Son Dakika | Kayıp olarak aranan şahıs dere yatağında ölü bulundu
Son Dakika | Kayıp olarak aranan şahıs dere yatağında ölü bulundu

YORUMLAR
500
Kayıp olarak aranan şahsın cansız bedeni derede bulundu Kayıp olarak aranan şahsın cansız bedeni derede bulundu Dün kaybolan bedensel engelli, dere yatağında ölü bulundu Dün kaybolan bedensel engelli, dere yatağında ölü bulundu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kayıp olarak aranan şahıs dere yatağında ölü bulundu - Son Dakika


Son Dakika
00:31 Motorine 1 lira 55 kuruşluk indirim geldi
00:30 Messi ve Ronaldo futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı! Turnuvaya 5. kez katıldılar
00:12 Bakan Özer, öğretmen adaylarına duyurdu: 2021 KPSS ataması olacak
00:10 Portekiz, sahasında Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti! Yeni bir rekor kırıldı
23:51 Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf şaşırttı: Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm
23:45 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu
23:22 Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu: Güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok
23:14 Günler sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ve erkek arkadaşının kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
23:05 Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu
22:48 Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için şarkı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 01:25:21. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Kayıp olarak aranan şahıs dere yatağında ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement