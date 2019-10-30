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Son Dakika 3. Sayfa Kayıp olarak aranan şahıs ölü bulundu

Kayıp olarak aranan şahıs ölü bulundu

1 saat önce

Kayıp olarak aranan şahıs ölü bulunduTOKAT - Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Gölgeli Beldesinde 49 gündür kayıp olarak aranan Gencer Zengin ağaçta asılı olarak bulundu.

Kayıp olarak aranan şahıs ölü bulundu

TOKAT - Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Gölgeli Beldesinde 49 gündür kayıp olarak aranan Gencer Zengin ağaçta asılı olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Almus ilçesi Gölgeli beldesinde ikamet eden evli 1 çocuk babası Gencer Zengin, 12 Eylül 2019 tarihinde evinden traktörün bir parçasının yaptırmak için ilçeye gitti. İlçede traktörü için gerekli malzemeyi temin ettikten sonra beldeye dönmek için yola çıkan Zengin'den bir daha haber alınamadı. Kayıp şahsın yakınları tarafından çevrede yapılan aramalarda bir sonuca ulaşılamaması sonucu jandarmaya haber verilerek arama çalışması başlatıldı. Yaşanan olayın ardından yaklaşık 48 gün sonra Gölgeli beldesine yaklaşık 1 kilometre uzaklık Karadoruk mevkinde şahsa ait motosiklet bölgede mantar toplayan bir şahıs tarafından bulundu. Bir gün sonra devam eden arama çalışmalarınsa ise jandarma ekipleri kayıp olarak aranan şahsı ağaca çamaşır ipi ile asılı olarak buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp kurumuna gönderildi. Otopsi ve çalışmaların ardından olayın aydınlatılması bekleniyor.

Kayıp olarak aranan şahıs ölü bulundu

Gölgeli, Tokat, Almus, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 12:24 Kaynak: İHA
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