Kayıp olarak aranan şahıs ölü bulundu - Son Dakika

Kayıp olarak aranan şahıs ölü bulundu

ANKARA - Başkentte kendisinden 3 gündür haber alınamayan kişi ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Cansız bedeni ormanlık alanda bulunan şahsın ölüm nedeninin araştırılması için inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'da kendisinden 3 gündür haber alınamayan T.Y.'nin yakınları jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve Arama Kurtarma Derneği ekipleri kayıp T.Y.'yi bulmak için çalışma başlattı. Çubuk ilçesine bağlı Kızılek Mahallesi üzerinde yoğunlaşan ekipler drone destekli gerçekleştirdikleri aramalar sonucunda T.Y'nin ormanlık alandaki cansız bedenini buldu. T.Y.'nin kesin ölüm nedeninin anlaşılması için cansız bedeni Adli Tıp'a gönderildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Avlanmak için sürekli o bölgeye gittiği öğrenildi

T.Y'nin 14 Ocak'ta sabah erken saatlerde evden çıktığı öğrenildi. Sürekli avlanmak için gittiği bölgeye ulaşımını ticari taksi ile sağladığı, indikten sonra 3 kilometre yürüdüğü ve ormanlık alan içinde bulunan telsiz ve radyo vericileri istasyonuna ait kulübede cansız bedenine rastlanıldığı belirtildi. Kayıp şahsın arama kurtarma çalışmalarına Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ta katıldı.