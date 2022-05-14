Son dakika haber... Kayıp olarak aranan şahs limanda ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber... Kayıp olarak aranan şahs limanda ölü bulundu

14.05.2022 15:24

Son dakika habere göre Kayıp olarak aranan şahs limanda ölü bulundu Tekirdağ'da iki gündür kayıp olarak aranan şahıs, yat limanında ölü bulundu.

Kayıp olarak aranan şahs limanda ölü bulundu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da iki gündür kayıp olarak aranan şahıs, yat limanında ölü bulundu.

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yat Limanında meydana geldi. Daha önce kayıp ihbarı yapılan şahsın en son yat limanı çevresinde görülmesi üzerine polis ekipleri aramalarını limanda yoğunlaştırdı. Olay yerine gelen Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipleri de denizin dibinde arama yaptı. Ekiplerce suda yapılan aramada iki gündür kayıp olarak aranan 31 yaşındaki İ.C.'nin cansız bedeni bulundu.

Acı haberi alan yakınları yıkılırken, cesedin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Son dakika haber... Kayıp olarak aranan şahs limanda ölü bulundu
Son dakika haber... Kayıp olarak aranan şahs limanda ölü bulundu
Son dakika haber... Kayıp olarak aranan şahs limanda ölü bulundu
Son dakika haber... Kayıp olarak aranan şahs limanda ölü bulundu
Son dakika haber... Kayıp olarak aranan şahs limanda ölü bulundu
Son dakika haber... Kayıp olarak aranan şahs limanda ölü bulundu
Son dakika haber... Kayıp olarak aranan şahs limanda ölü bulundu
Son dakika haber... Kayıp olarak aranan şahs limanda ölü bulundu
Son dakika haber... Kayıp olarak aranan şahs limanda ölü bulundu
Son dakika haber... Kayıp olarak aranan şahs limanda ölü bulundu
Son dakika haber... Kayıp olarak aranan şahs limanda ölü bulundu

YORUMLAR
500
Kayıp olarak aranıyordu, ormanda uyurken bulundu Kayıp olarak aranıyordu, ormanda uyurken bulundu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Kayıp olarak aranan şahs limanda ölü bulundu - Son Dakika


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