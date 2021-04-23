Kayıp olarak aranan yaşlı adamın beslediği sokak köpeğine, köylüler sahip çıktı - Son Dakika

Kayıp olarak aranan yaşlı adamın beslediği sokak köpeğine, köylüler sahip çıktı

23.04.2021 12:33
Kayıp olarak aranan yaşlı adamın beslediği sokak köpeğine, köylüler sahip çıktı, System.String[]

EDİRNE'de Salı gününden beri haber alınamayan, kendisine ait balıkçı teknesinin de yerinde olmadığı belirlenince Tunca Nehri'nde arama çalışması başlatılan Abdi Özer'in (80) beslediği, çalışmalar sırasında ekiplerin yanından ayrılmayan sokak köpeğine, köylüler sahip çıktı.

EDİRNE'de Salı gününden beri haber alınamayan, kendisine ait balıkçı teknesinin de yerinde olmadığı belirlenince Tunca Nehri'nde arama çalışması başlatılan Abdi Özer'in (80) beslediği, çalışmalar sırasında ekiplerin yanından ayrılmayan sokak köpeğine, köylüler sahip çıktı. Yolüstü Köyü Muhtarı Ahmet Bolu, "Birkaç hayvansever de aradı ama biz verme taraftarı değiliz. Ben kendim bakmak istiyorum" dedi.

Merkeze bağlı Yolüstü köyünde salı günü evden çıkan Abdi Özer'den bir daha haber alınamadı. Nejat Özer, babası Abdi Özer için İl Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu. Özer', Tunca Nehri kıyısındaki babasına ait balıkçı teknesinin yerinde olmadığını belirtince bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekibi, aynı gün nehirde zodyak bot ve havadan da dron ile arama çalışması başlattı. Bölgeye Tekirdağ ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı Grup Amirliği'nde görevli 'kurbağa adamlar' sevk edildi. Çalışmalar, Özer'in Tunca Nehri'nde ağ kurduğu bölgelerde yoğunlaştırıldı. Kurbağa adamların su altında, AFAD ekiplerinin zodyak botla, köylülerin ise kendilerine ait kayıklarla su yüzeyinden yaptığı aramalarda, şu ana kadar sonuç alınamadı.

Çalışmalar sırasında Özer'in her gün beslediği sokak köpeği de bölgede bekledi. Ekiplerin yanından bir an olsun ayrılmayan köpek, gözünü sudan ayırmadı.'SÜREKLİ ONUN YANINDAYDI'Bölgede aramalar bugün de devam ederken, Yolüstü Köyü Muhtarı Ahmet Bolu, Özer'in beslediği köpeğe sahip çıkacaklarını söyledi. Köpeğin gündüz sürekli Abdi Özer ile nehir kıyısında dolaştığını belirten Muhtar Bolu, "Bu köpeğimiz gündüzleri sürekli Abdi Amca ile takılırdı. Sabah çıkar Abdi Amcanın yanına giderdi. Zaten kendisi sürekli besliyordu onu. Akşam üzeri de ezana yakın saatler bahçeye gelir, geceyi de burada geçirirdi. Benim kedi ve köpeklerim de var. Geceleri onlarla kalıyordu. Gündüz kulübeye giderdi. Arama çalışmalarında 3-4 saat boyunca hiç ekiplerin yanından ayrılmadı. Sürekli suyun yanındaydı" diye konuştu.'VERME TARAFTARI DEĞİLİZ, BİZ BAKACAĞIZ'Köpeğin bakımını artık kendilerinin üstlendiği söyleyen Bolu, "Artık bakımı bize ait. Bu saatten sonra bakımını üstlendik. Kendisine kulübe de yapacağız. Kendi kedi ve köpeklerimle birlikte onu bakacağım. Birkaç hayvansever de aradı ama biz verme taraftarı değiliz, vermeyeceğiz. Ben kendim bakmak istiyorum. Şu an isimsiz ama ileride isim de vereceğim kendisine" ifadelerini kullandı.'MUHTARIN KARARINA SAYGI DUYDUK'Köpeğin bakımını ve sahiplendirilmesini üstlenmek isteyen Bir El Bin Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı, "Haberi gördükten sonra hemen iletişime geçtik. Sonuçta sahibini bekliyor. Koruma altına almak istedik. Bunun için köy muhtarımızla görüştük. Belediyemizle iletişime geçtik. Onlarla birlikte gidip köpeği teslim almak istedik. Ancak köy muhtarımız bize bu köpeğin kendisine emanet edilen bir can olduğunu ve kendisinin bakmak istediğini söyledi. Biz de kararına saygı duyduk ama olası bir sıkıntıda her zaman bizleri arayabileceğini kendisine belirttik" dedi.'UMARIZ SAHİBİNE KAVUŞUR'

Köpeğin durumunu takip etmeye devam edeceklerini söyleyen Islattı, "Şu an köy muhtarımızla iletişim halindeyiz zaten köpeğimiz için. Şu an arama çalışmalarına katıldığını, akşamları da köy muhtarının bahçesinde yattığını öğrendik. Umarım sahibine kavuşur, hepimizin temennisi bu yönde. Olmazsa da şu an için köy muhtarımıza emanet. Aksi bir durumda hiçbir hayvanseverimizin aklı kalmasın, köpeğimizi alacağız ve iyi bir yuva bulunan kadar koruma altında tutacağız. Sonuçta onların da duyguları var. Bir hayvan sele kapılıp giden sahibini bırakmıyor. Biz nasıl onlara kıyıp bırakalım" diye konuştu.


Kayıp olarak aranan yaşlı adamın beslediği sokak köpeğine, köylüler sahip çıktı
Kayıp olarak aranan yaşlı adamın beslediği sokak köpeğine, köylüler sahip çıktı
Kayıp olarak aranan yaşlı adamın beslediği sokak köpeğine, köylüler sahip çıktı
Kayıp olarak aranan yaşlı adamın beslediği sokak köpeğine, köylüler sahip çıktı
Kayıp olarak aranan yaşlı adamın beslediği sokak köpeğine, köylüler sahip çıktı
Kayıp olarak aranan yaşlı adamın beslediği sokak köpeğine, köylüler sahip çıktı
Kayıp olarak aranan yaşlı adamın beslediği sokak köpeğine, köylüler sahip çıktı
Kayıp olarak aranan yaşlı adamın beslediği sokak köpeğine, köylüler sahip çıktı
Kayıp olarak aranan yaşlı adamın beslediği sokak köpeğine, köylüler sahip çıktı
Kayıp olarak aranan yaşlı adamın beslediği sokak köpeğine, köylüler sahip çıktı
Kayıp olarak aranan yaşlı adamın beslediği sokak köpeğine, köylüler sahip çıktı
Kayıp olarak aranan yaşlı adamın beslediği sokak köpeğine, köylüler sahip çıktı
Kayıp olarak aranan yaşlı adamın beslediği sokak köpeğine, köylüler sahip çıktı
Kayıp olarak aranan yaşlı adamın beslediği sokak köpeğine, köylüler sahip çıktı
Kayıp olarak aranan yaşlı adamın beslediği sokak köpeğine, köylüler sahip çıktı

Tunca Nehri, AFAD, Bolu, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayıp olarak aranan yaşlı adamın beslediği sokak köpeğine, köylüler sahip çıktı - Son Dakika


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