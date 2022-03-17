Kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi bulundu - Son Dakika
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Kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi bulundu

17.03.2022 13:54
Kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi bulundu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi dere yatağında bulundu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi dere yatağında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesinde ikamet eden ve önceki gün evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Halil Aktemir'in (75) durumu yakınları tarafından güvenlik güçlerine bildirildi. Kısa sürede harekete geçen ekipler, Halil Aktemir'i her yerde aramaya başladı. Yaklaşık 1 gün boyunca her yerde aranan Halil Aktemir'in cansız bedeni Gölbaşı ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan ilçeye bağlı Tecirli köyü kırsalında bir dere yatağında bulundu. Jandarma ekiplerince cansız bedenine ulaşılan Halil Aktemir'in cesedinde ve olay yerinde incelemelerde bulunuldu. Yapılan incelemelerin ardından Halil Aktemir'in cenazesi Gölbaşı Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Aktemir'in kesin ölüm nedeni yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi bulundu
Kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi bulundu
Kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi bulundu

YORUMLAR
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Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayıp olarak aranan yaşlı adamın cesedi bulundu - Son Dakika
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