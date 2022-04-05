Kayıp olarak aranan zihinsel engelli genç Kahta'da bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kayıp olarak aranan zihinsel engelli genç Kahta'da bulundu

05.04.2022 18:05
Kayıp olarak aranan zihinsel engelli genç Kahta'da bulundu

Adıyaman'da hava almak için evinden ayrılarak bir daha geri dönmeyen zihinsel engelli genç, Kahta'da bulundu.

Adıyaman'da hava almak için evinden ayrılarak bir daha geri dönmeyen zihinsel engelli genç, Kahta'da bulundu.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Sümerevler Mahallesi'nden ikamet eden ve hava almak için evden çıkan Burhanettin Taştan (35), bir daha eve dönmeyince ailesi güvenlik güçlerine haber verdi.

Her yerde aranan zihinsel engelli Burhanettin Taştan, polis ekiplerince yapılan çalışmalarla Kahta ilçesinde bulundu. Sağ salim bulunan Taştan, polis ekiplerince Kahta ilçesinden Adıyaman'a getirilerek ailesine teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Zihinsel engelli gençten haber alınamıyor Zihinsel engelli gençten haber alınamıyor İş adamından 3 gündür haber alınamıyor İş adamından 3 gündür haber alınamıyor

Adıyaman, Engelli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp olarak aranan zihinsel engelli genç Kahta'da bulundu - Son Dakika


Son Dakika
17:55 Vladimir Zelenski: Türkiye, Mariupol'daki yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır
17:46 Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, Göztepe'yi satın aldı mı? Resmi açıklama cuma günü bekleniyor
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı tebrik etti!
17:39 CHP Bursa İl Başkanlığı, fatura borcunu 5 TL'lik banknotlarla ödedi!
17:37 Hakan Çalhanoğlu, İsmail Kartal'ı görünce hayli şaşırmış!
17:32 Kan donduran anma töreni! Ölü rapçiyi sahneye sabitleyip dans ettiler
17:30 Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt ve eski sevgilisi İmge arasındaki atışmalar devam ediyor!
17:30 Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'in kazancı dudak uçuklattı
17:21 Öğretmenlerin tanışıp evlenmelerini sağlamak amacıyla kurulan hesap tepki çekti! Sendika sert bir dille eleştirdi
17:17 Rıdvan Dilmen, 10 Nisan'da oynanacak dev derbide favori gördüğü takımı açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 18:11:25. #1.11#
SON DAKİKA: Kayıp olarak aranan zihinsel engelli genç Kahta'da bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement