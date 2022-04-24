Kayıp olarak aranana adam, kapağı açık bir kuyunun içinde ölü olarak bulundu - Son Dakika
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Kayıp olarak aranana adam, kapağı açık bir kuyunun içinde ölü olarak bulundu

24.04.2022 11:02

Sarıyer'de sabah erken saatlerde evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Taşkın Eyibil, sık sık yürüyüş yaptığı ormanda kapağı açık bir kuyunun içinde ölü bulundu. Yapılan incelemeler sonucu Eyibil'in cesedi üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmazken, polis, Eyibil'in, ormanda yürürken, kapağı açık kuyudan düşerek ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Sarıyer'de Bahçeköy Balaban Dere Mevkii'nde, saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, Seyrantepe'de bulunan Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'nde çalıştığı öğrenilen Taşkın Eyibil, sabah evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

CESEDİ, SIK GİTTİĞİ ORMANDA KUYUDA BULUNDU

Yakınları, telefonla defalarca aramalarına rağmen ulaşamadıkları Eyibil'i, gitmiş olabileceği yerlerde aramaya başladı. Arama çalışmalarını yürüyüş için sık sık gittiği ormanda sürdüren yakınları, kapağı açık bir kuyunun içine baktıklarında Taşkın Eyibil'in cansız bedeniyle karşılaştı.

YÜRÜRKEN DÜŞMÜŞ OLABİLECEĞİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Yakınlarının haber vermesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucu Eyibil'in cesedi üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadı. Polis, Eyibil'in, ormanda yürürken, kapağı açık kuyudan düşerek ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Taşkın Eyibil'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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Balaban, Sarıyer, Şişli, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp olarak aranana adam, kapağı açık bir kuyunun içinde ölü olarak bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayıp olarak aranana adam, kapağı açık bir kuyunun içinde ölü olarak bulundu - Son Dakika
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