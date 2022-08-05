Müslüme'nin cinayet şüphelisi Hasan Yağal'ın geliniyle cinsel birliktelik yaşadığı iddia edilmişti! Gelinden "Bana tecavüz etmedi" açıklaması...

Mersin'in Gülnar ilçesinde kayıp olarak aranırken, 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın cinayet şüphelisi olarak tutuklanan dedesi Hasan Yağal'ın yargılanmasına başlandı.

ANNE, KAYINPEDERDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Hakim karşısına çıkan Hasan Yağal, DNA raporunda Müslüme'nin babası olduğunun tespit edilmesi hakkında "Raporu bilemem, gelinim ile cinsel ilişkim olmadı" ifadelerini kullandı. Bu iddialar sonrası gözlerin çevrildiği anne Selvi Yağal ise ifadesinde kayınpederi Hasan Yağal'dan şikayetçi olmadığını kaydetti.

"BANA TECAVÜZ ETMEDİ"

İfadesinde kayınpederinin suçu olmadığını belirten Selvi Yağal, "Bana tecavüz etmedi. Cenab-ı Allah bana hesap sorar, bana bir şey yapmadı" dedi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, çocuğun babasının DNA raporlarında dedesi olduğunun ortaya çıktığını hatırlatınca Selvi Yağal, "Kabul etmiyorum, öyle bir şey olmadı. Müslüme olayından dolayı kimseden şikayetçi değilim" diye konuştu.

BABAANNE: EŞİME GÜVENİYORUM

Duruşmada babaanne Ayşe Yağal ise Müslüme'nin kaybolduğunu eşine kendisinin söylediğini, eşinin de böylece haberinin olduğunu ve traktörle aramaya çıktığını kaydetti. Ayşe Yağal, Hasan Yağal'ın gelinine tecavüz iddiasına yönelik ise "Selvi bizim öz yeğenimiz. Ben eşime güveniyorum. O öyle bir şey yapmaz. Benim eşim suçsuz" dedi.