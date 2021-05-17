BURSA KAYIP OLARAK ARANIYORDU; GÖLETE UÇAN ARACININ İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

Bursa'da kendisinden 18 saattir haber alınamayan İlhan Gücüner'in (43) aracıyla gölete uçtuğu tespit edildi. Deniz Polisi dalgıçları tarafından sudan çıkarılan Gücüner'in cansız bedeni, Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Karacabey ilçesinde yaşayan İlhan Gücüner'den dün akşamdan itibaren haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri, Gücüner'i bulmak için çalışma başlattı. Çevredekilerin ifadelerine başvuran ekipler, Gücüner'in en son aracıyla kırsal Yarış Mahallesi'nde görüldüğü bilgisine ulaştı. Yarış Mahallesi çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Yarış Göleti kıyısındaki bazı ağaçların devrildiği ve yolda lastik izleri olduğunu belirledi. İhbar üzerine Deniz Polisi, AFAD ve sağlık ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ağaçların devrildiği noktadan gölete giren Deniz Polisi dalgıçları, Gücüner'in aracını kıyıdan 4 metre ileride suyun içerisinde buldu. Ekipler, Gücüner'in araç içerisinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gücüner'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.