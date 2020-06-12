Kayıp olarak aranırken, kayalıkta cesedi bulundu - Son Dakika



Kayıp olarak aranırken, kayalıkta cesedi bulundu

RİZE'nin Pazar ilçesinde kayıp olarak aranan Şaban Ali Kambur'un cansız bedeni, deniz kenarında kayalıklarda bulundu.

Pazar ilçesi, Karadeniz Sahil yolu giriş mevkisinde deniz kenarındaki kayalıklarda, bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve bekçi ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Şaban Ali Kambur olduğu tespit edilen kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi. Dünden beri kayıp olarak arandığı öğrenilen Kambur'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.