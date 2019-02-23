Son Dakika Haberleri: Kayıp Olarak Aranırken, Ormanda Cesedi Bulundu

Kayıp Olarak Aranırken, Ormanda Cesedi Bulundu

1 saat önce

KASTAMONU'nun Hanönü ilçesi Gökbelen köyünde dün evinden çıktıktan sonra kaybolan Mehmet Yetkin'in (57), ormanlık alanda cesedi bulundu.

Kayıp Olarak Aranırken, Ormanda Cesedi Bulundu, System.String[]
KASTAMONU'nun Hanönü ilçesi Gökbelen köyünde dün evinden çıktıktan sonra kaybolan Mehmet Yetkin'in (57), ormanlık alanda cesedi bulundu.

Hanönü ilçesi Gökbelen köyünde yaşayan Mehmet Yetkin, dün akşam saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin jandarmaya başvurması üzerine arama çalışması başlatıldı. Jandarma, AFAD  ve UMKE ekiplerinin yaptığı aramalarda, bugün öğle saatlerinde köyün yakınındaki ormanlık alanda Yetkin'in cesedi bulundu.

Kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdiği tahmin edilen Mehmet Yetkin'in cesedi, otopsi için Hanönü Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

- Kastamonu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:40 Kaynak: DHA

Kastamonu, Hanönü, Güncel
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