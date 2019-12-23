Kayıp olarak aranırken, yaylada cesedi bulundu - Son Dakika

RİZE'de 11 gündür kayıp olarak aranan Fatih Uzun'un (33) cansız bedeni, Handüzü Yaylası'nda bulundu.

Kent merkezine bağlı Zincirliköprü Köyü'nde yaşayan Fatih Uzun, 12 Aralık'ta Rize Adliye Sarayı'na gitmek için evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Yakınları, kendisinden bir daha haber alamadığı Uzun için kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmalarında Uzun'a ait bir ize ulaşılamadı.