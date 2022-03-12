Kayıp olarak aranıyordu 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu - Son Dakika
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Kayıp olarak aranıyordu 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu

12.03.2022 00:51
Kayıp olarak aranıyordu 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu

Düzce'de kendisinden bir süredir haber alınamayan ve hakkında kayıp başvurusu yapılan tır sürücüsü, 30 saat sonra direksiyon başında ölü olarak bulundu.

Düzce'de kendisinden bir süredir haber alınamayan ve hakkında kayıp başvurusu yapılan tır sürücüsü, 30 saat sonra direksiyon başında ölü olarak bulundu.

Düzce'de 10 Mart perşembe günü hakkında kayıp başvurusu yapılan şahıs tırın kupasında ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, fabrikaya malzeme teslim eden 37 yaşındaki Ersoy Hakyemez, aracı tır parkına çekerek istirahat etmek istedi. Aracı park etmesinin ardından kendisinden bir daha haber alınamayınca kayıp başvurusu yapıldı. Polis ekipleri şahsı bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 30 saat sonra Hakyemez, arkadaşı tarafından direksiyon başında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Hakyemez'in hayatını kaybettiği belirledi. Yapılan incelemelerin ardından adamın cenazesi Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Hakyemez'in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. - DÜZCE

Kayıp olarak aranıyordu 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu
Kayıp olarak aranıyordu 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu
Kayıp olarak aranıyordu 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu
Kayıp olarak aranıyordu 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu

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Düzce, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp olarak aranıyordu 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayıp olarak aranıyordu 30 saat sonra tırın içinde ölü bulundu - Son Dakika
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