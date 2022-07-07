Kayıp olarak aranıyordu acı haber geldi - Son Dakika
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Kayıp olarak aranıyordu acı haber geldi

07.07.2022 01:42
Kayıp olarak aranıyordu acı haber geldi

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 4 Temmuz'dan beri kayıp olarak aranan 80 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde 4 Temmuz'dan beri kayıp olarak aranan 80 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Hannife Eralp'ten haber alamayan yakınları durumu Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. En son 4 Temmuz günü köy meydanında görüldüğü öğrenilen Hanife Eralp'in bulunması için ilk olarak Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığo ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Bölgede Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin yanı sıra 2 asayiş timi, 1 asayiş karakol timi, 2 AFAD personeli, Salihli ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği'nden 2 personel, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği'nden (MAT) 3 personel, Arama Kurtarma Derneği'nden (AKUT) 10 görevli, 2 iz takip personeli, 1 iz takip köpeği olmak üzere 42 personelin katılımıyla kurtarma çalışması başladı.

4 Temmuz'dan bu yana gece saatlerinde de termal kameralarla devam eden çalışmalar sonrası Eralp'in cansız bedeni Çömlekçi Mahallesi yakınında kayalıkların arasında bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Eralp'in bedeni morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Gölmarmara, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp olarak aranıyordu acı haber geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayıp olarak aranıyordu acı haber geldi - Son Dakika
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