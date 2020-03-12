Kayıp olarak aranıyordu, arıtma tesisinin havuzunda cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp olarak aranıyordu, arıtma tesisinin havuzunda cesedi bulundu - Son Dakika

Kayıp olarak aranıyordu, arıtma tesisinin havuzunda cesedi bulundu

6 saat önce

MANİSA'nın Demirci ilçesinde kayıp olarak aranan Orhan Eraydın'ın (35), arıtma tesisinin havuzunda cesedi bulundu.

Kayıp olarak aranıyordu, arıtma tesisinin havuzunda cesedi bulundu, System.String[]

MANİSA'nın Demirci ilçesinde kayıp olarak aranan Orhan Eraydın'ın (35), arıtma tesisinin havuzunda cesedi bulundu. Eraydın'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Mithatpaşa Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait arıtma tesisinin havuzunda, saat 12.30 sıralarında erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada cesedin, 4 Mart'tan beri kendisinden haber alınamayan ve kayıp başvurusuyla aranan Orhan Eraydın'a ait olduğu tespit edildi. İncelemenin ardından Orhan Eraydın'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.


Demirci, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:34 Kaynak: DHA
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