Son Dakika Haberleri: Kayıp olarak aranıyordu cansız bedeni bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kayıp olarak aranıyordu cansız bedeni bulundu

4 dakika önce

Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan bir kişinin cansız bedeni dere yatağında bulundu.

Kayıp olarak aranıyordu cansız bedeni bulundu, System.String[]

Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan bir kişinin cansız bedeni dere yatağında bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Andırın ilçesi Gökgedik Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Aydoğan (29) dün akşam saatlerinde kayboldu. Aydoğan'ı bulamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan aramada, Aydoğan'ın cansız bedeni Karasu Deresi yatağında buldu. Ceset, olay yeri incelemenin ardından otopsi için Andırın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aydoğan'ın sara hastası olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizlerini Külliye'de kabul etti
İspanya'da 555 kadının etek altı görüntülerini çeken sapık, suç üstü yakalandı! Mısır arabasının tüpünü yakmaya çalışan kız, yanarak feci şekilde yaralandı Interpol, çete lideri Magdalena Kralka için kırmızı bülten çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 08:43:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp olarak aranıyordu cansız bedeni bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]