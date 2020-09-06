Kayıp olarak aranıyordu, cesedi ırmakta bulundu - Son Dakika

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, yakınları tarafından cuma günü kayıp başvurusu yapılan Ertan T.'nin (63) cansız bedeni, Manavgat Irmağı'nda bulundu. İntihar ihtimali üzerinde durulurken, Ertan T.'nin, damadına mektup bıraktığı ortaya çıktı.

Manavgat'ın Örnek Mahallesi çevre yolu köprüsünün altından geçen ırmakta, su yüzeyinde ceset görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ırmaktan çıkarılan cesedin, kayıp olarak cuma gününden bu yana aranan Ertan T.'ye ait olabileceği değerlendirildi. Olay yerine çağrılan Ertan T.'nin damadı, cansız bedeni teşhis etti.

Ertan T.'nin damadı, kayınpederinin gırtlak kanseri olduğunu, geçirdiği ameliyatın ardından konuşamaz duruma geldiğini, konuşabilmesi için cihaz siparişi verdikleri sırada yaşadığı psikolojik sorunlar sonucu intihar etmiş olabileceğini belirtti. Ertan T.'nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu 'na gönderildi.

Öte yandan Ertan T.'nin, kaybolmadan önce damadına mektup bıraktığı öğrenildi. Ertan T.'nin, mektupta, damadından kızına iyi bakmasını ve üzmemesini istediği belirtildi.