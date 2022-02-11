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Kayıp olarak aranıyordu, cüzdanı ve telefonu dere kenarında bulundu - Son Dakika

Kayıp olarak aranıyordu, cüzdanı ve telefonu dere kenarında bulundu

11.02.2022 00:58
Kayıp olarak aranıyordu, cüzdanı ve telefonu dere kenarında bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan kişi için ekipler seferber oldu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan kişi için ekipler seferber oldu. Çark Deresi kenarında telefonu ve cüzdanı bulunan kişinin dereye düşme ihtimaline karşı ekipler arama çalışması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, kendisinden 4 gündür haber alınamayan Bayram Öztürk için ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekiplerinin arama çalışmaları sürerken, Çark Deresi'nin Aziz Duran Parkı mevkiinde bir ağacın altında cüzdan ve cep telefonu bulan vatandaşlar ihbarda bulundu. Olay yerine giden ekipler, eşyaların kayıp olarak aranan Bayram Öztürk'e ait olduğunu tespit etti. Polis ekipleri bölgede arama başlatırken, Öztürk'ün dereye düşme ihtimaline karşı ise olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, dere içerisinde arama çalışması başlattı. Henüz bir bulguya rastlanmazken arama çalışmaları devam ediyor. - SAKARYA

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Bayram Öztürk, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp olarak aranıyordu, cüzdanı ve telefonu dere kenarında bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayıp olarak aranıyordu, cüzdanı ve telefonu dere kenarında bulundu - Son Dakika
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