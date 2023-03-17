Kayıp olarak aranıyordu, enkaz altında kalan otomobilinde cesedi bulundu - Son Dakika
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Kayıp olarak aranıyordu, enkaz altında kalan otomobilinde cesedi bulundu

17.03.2023 18:24
Kayıp olarak aranıyordu, enkaz altında kalan otomobilinde cesedi bulundu

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, 6 Şubat'tan bu yana kayıp olarak aranan Niyazi Bilgiç (43), enkaz altında kalan otomobilin içerisinde ölü olarak bulundu.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da, 6 Şubat'tan bu yana kayıp olarak aranan Niyazi Bilgiç (43), enkaz altında kalan otomobilin içerisinde ölü olarak bulundu.

Adıyaman'da çay ocağı işleten Niyazi Bilgiç, 6 Şubat'ta sabaha karşı iş yerine gitmek üzere plakası öğrenilemeyen otomobiliyle yola çıktı. O günden bu yana kendisine ulaşılamayan Bilgiç'in aranmasına devam edilirken, bugün Müftülük Caddesi üzerinde depremlerde yıkılan 4 katlı bir binanın enkazında tekerlek fark edenler durumu polise bildirdi. Bunun üzerine enkaza gelen ekipler, iş makinesi yardımıyla enkaz altındaki otomobili çıkardı. Otomobilde yapılan incelemede günlerdir kayıp olarak aranan Bilgiç'in cansız bedenine ulaşıldı. Deprem sırasında önünden geçtiği binanın yıkılmasıyla otomobili ile enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği tahmin edilen Bilgiç'in cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.


Kaynak: DHA
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Adıyaman, Güncel, Son Dakika

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