Son Dakika › Güncel › Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı
6 saat önce
Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı (2)TUTUKLANDILARManisa'nın Ahmetli ilçesinde, kayıp olarak aranan Turgut Özyürek'in (58) öldürülmesi ile ilgili olayla ilgili gözaltına alınan Turgut Özyürek'in eşi Necla Özyürek ve ilişki yaşadığı öne sürülen Hayrettin Atasoy (33),...
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:30 Kaynak: DHA
Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı (2)
TUTUKLANDILAR
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, kayıp olarak aranan Turgut Özyürek'in (58) öldürülmesi ile ilgili olayla ilgili gözaltına alınan Turgut Özyürek'in eşi Necla Özyürek ve ilişki yaşadığı öne sürülen Hayrettin Atasoy (33), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece, 'Azmettirme, planlayarak ve tasarlayarak cinayet işleme' suçlarından tutuklandı.
Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var 2 çocuğu 6. kattan düşerek ölen anne tutuklandı İnsanlık dışı olay! Maganda, kediyi köpeklere parçalattı