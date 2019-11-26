Son Dakika Haberleri: Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı
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Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı

6 saat önce

Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı (2)TUTUKLANDILARManisa'nın Ahmetli ilçesinde, kayıp olarak aranan Turgut Özyürek'in (58) öldürülmesi ile ilgili olayla ilgili gözaltına alınan Turgut Özyürek'in eşi Necla Özyürek ve ilişki yaşadığı öne sürülen Hayrettin Atasoy (33),...

Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı (2)

TUTUKLANDILAR

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, kayıp olarak aranan Turgut Özyürek'in (58) öldürülmesi ile ilgili olayla ilgili gözaltına alınan Turgut Özyürek'in eşi Necla Özyürek ve ilişki yaşadığı öne sürülen Hayrettin Atasoy (33), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece, 'Azmettirme, planlayarak ve tasarlayarak cinayet işleme' suçlarından tutuklandı.

Kayıp olarak aranıyordu, öldürüldüğü ortaya çıktı

Ahmetli, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:30 Kaynak: DHA
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