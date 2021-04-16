KAYIP OLARAK ARANIYORDU, ORMANDA CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

KAYIP OLARAK ARANIYORDU, ORMANDA CESEDİ BULUNDU

16.04.2021 10:10

ESKİŞEHİR'de geçen şubat ayından bu yana kayıp olarak aranan Emrah Sakarya'nın (29), av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

ESKİŞEHİR'de geçen şubat ayından bu yana kayıp olarak aranan Emrah Sakarya'nın (29), av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Polis ekiplerince yapılan araştırmaların ardından Sakarya'nın cesedi ormanlık alanda bulunurken, katil zanlısı olduğu tespit edilen Ömer Böyüt (25) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katil zanlısı Böyüt'ün av tüfeğiyle başından vurduğu Sakarya'yı sevgilisi Defne U. (35) ile ilişkisi olduğunu öne sürerek kıskandığı için ormanlık alana götürdüğü ve burada öldürdüğü anlaşıldı.

Eskişehir'de oturan Emrah Sakarya, geçen Şubat ayında ortadan kayboldu. Yakınları yaptığı araştırmalarda bir ize ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şubesi ekipleri, arkadaşı Defne U.?nun ifadesine başvurdu. Çelişkili ifadeler veren Defne U. üzerine yoğunlaşan polis ekipleri önceki gün olayın cinayet olduğunu ortaya çıkardı. Emniyette yeniden ifadesi alınan Defne U. olayı saklamayacağını belirterek, 'Cinayeti erkek arkadaşım olan Ömer Böyüt, kıskançlık nedeniyle işledi. Olay günü Ömer, beni ve Emrah'ı Mihalgazi yolu ormanlık alana götürdü. Burada her ikimizi de ölümle tehdit etti. Aramızda bir ilişki olup, olmadığını defalarca sordu. Daha sonra da av tüfeği ile Emrah'ın kafasına ateş ederek öldürdü. Beni de kimseye söylememem için tehdit etti' dedi.

CESEDİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

Polis ekiplerince Defne U.?nun ifadeleri üzerine yapılan incelemede kayıp olarak aranan Emrah Sakarya'nın cesedi, iz arama köpeklerince ormanlık alanda bulundu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan katil zanlısı Ömer Böyüt ise suçlamaları kabul etmedi. Emniyette işlemleri tamamlanan katil zanlısı Böyüt, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

TÜFEK İNCELEMEYE ALINDI

Katil zanlısı Ömer Böyüt'ün cinayette kullandığı av tüfeği ise Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KAYIP OLARAK ARANIYORDU, ORMANDA CESEDİ BULUNDU
KAYIP OLARAK ARANIYORDU, ORMANDA CESEDİ BULUNDU
KAYIP OLARAK ARANIYORDU, ORMANDA CESEDİ BULUNDU
KAYIP OLARAK ARANIYORDU, ORMANDA CESEDİ BULUNDU

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Sakarya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYIP OLARAK ARANIYORDU, ORMANDA CESEDİ BULUNDU - Son Dakika


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