Son dakika haber | Kayıp olarak aranıyordu, otelde silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber | Kayıp olarak aranıyordu, otelde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

01.07.2022 14:58

Son dakika haberi: Kayıp olarak aranıyordu, otelde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Kocaeli'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 35 yaşındaki adam, kaldığı otel odasında silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Kayıp olarak aranıyordu, otelde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 35 yaşındaki adam, kaldığı otel odasında silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Fethiye Caddesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık birkaç gündür haber alınamadığı öğrenilen Emrah Tonguç için bu sabah saatlerinde ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Tonguç'un dün gece saatlerinde Fethiye Caddesi'ndeki bir otelde kaldığını tespit etti. Otele giden ekipler, Emrah Tonguç'u tabanca ile başından vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tonguç'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Tonguç'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

YORUMLAR
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İzmit'te ailesinin 'kayıp' olarak bildirdiği gencin cansız bedeni otel odasında başından vurulmuş halde bulundu İzmit'te ailesinin 'kayıp' olarak bildirdiği gencin cansız bedeni otel odasında başından vurulmuş halde bulundu İki kişi silahla vurulmuş halde bulundu İki kişi silahla vurulmuş halde bulundu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kayıp olarak aranıyordu, otelde silahla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

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