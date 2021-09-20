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Yakınları tarafından her yerde aranan adamın cesedi gece karanlığında sulama kanalında bulundu - Son Dakika

Yakınları tarafından her yerde aranan adamın cesedi gece karanlığında sulama kanalında bulundu

20.09.2021 21:48

Adana'da bir süre önce yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Hüseyin Ay isimli vatandaş, sulama kanalında ölü halde bulundu. Talihsiz vatandaşın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.

Adana'da Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında bir adamın hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar, durumu ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, cansız bedeninin Hüseyin Ay'a ait olduğunu belirledi.

VİNÇ YARDIMIYLA SUDAN ÇIKARILDI

Saat 19.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında 50 yaşlarında bir erkeğin hareketsiz halde su üstünde sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polislerce vinç yardımı ile sudan çıkartılan kişinin öldüğü belirlendi.

HAKKINDA KAYIP BAŞVURUSU VAR

Polislerce yapılan araştırmada kimlik çıkmayan ancak üzerinde bulunan başka evraklardan isminin Hüseyin Ay olduğu ve bir süre önce yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ay'ın cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Ay'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polisin, olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Yakınları tarafından her yerde aranan adamın cesedi sulama kanalında bulundu
Yakınları tarafından her yerde aranan adamın cesedi sulama kanalında bulundu
Yakınları tarafından her yerde aranan adamın cesedi gece karanlığında sulama kanalında bulundu

Devlet Su İşleri, Adana Yüregir, Hüseyin Ay, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yakınları tarafından her yerde aranan adamın cesedi gece karanlığında sulama kanalında bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yakınları tarafından her yerde aranan adamın cesedi gece karanlığında sulama kanalında bulundu - Son Dakika
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