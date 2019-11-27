Son Dakika Haberleri: Kayıp olarak aranıyordu, uçurumda donmak üzereyken bulundu
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Kayıp olarak aranıyordu, uçurumda donmak üzereyken bulundu

6 saat önce

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Babadağ ilçesinde bir gündür kayıp olan vatandaş uçurumda yaralı olarak bulundu.

Kayıp olarak aranıyordu, uçurumda donmak üzereyken bulundu, System.String[]

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Babadağ ilçesinde bir gündür kayıp olan vatandaş uçurumda yaralı olarak bulundu. Donmak üzere olan vatandaşın yardımına AFAD ve jandarma yetişti.


Babadağ ilçesinde oturan Safi Asar isimli vatandaş, ormanda bulunan arı kovanlarına bakmak için ATV ile yola çıktı. Kendisinden bir daha haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye AFAD ekipleri de sevk edildi. Gece saatlerinden bu yana yapılan aramada Safi Asar, Karacasu-Babadağ yolu üzerinde, uçurumda yaralı olarak bulundu. Donmak üzere olan şahsın kaza geçirdiği tespit edildi. Bölgeye hemen 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Donmak üzere olan şahsa jandarma ekipleri montlarını verdi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Denizli, Babadağ, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:14 Kaynak: İHA
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