Son Dakika Haberleri: Kayıp olduğu iddia edilen çocukları arama çalışması sonlandırıldı
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Kayıp olduğu iddia edilen çocukları arama çalışması sonlandırıldı

1 saat önce

ADANA'da vatandaşların 2 çocuğun sulama kanalında kaybolduğu ihbarı üzerine dün başlatılan arama çalışması, kayıp başvurusu yapılmaması üzerine bu sabah sonlandırıldı.

Kayıp olduğu iddia edilen çocukları arama çalışması sonlandırıldı, System.String[]
ADANA'da vatandaşların 2 çocuğun sulama kanalında kaybolduğu ihbarı üzerine dün başlatılan arama çalışması, kayıp başvurusu yapılmaması üzerine bu sabah sonlandırıldı. Aynı yerde boğulma tehlikesi geçiren ve vatandaşlar tarafından kurtarılan 4 çocuktan 3'ü tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. Devlet Su İşleri'ne(DSİ) ait sulama kanalı yakınında oynayan Ramazan Parçikanlı(4), Seher Kübra Çolak(7), kardeşi Süleyman Yağız Çolak(6) ve Mehmet Çiftçi'nin (9) topu sulama kanalına düştü. Toplarını almak için suya giren çocuklar akıntıya kapıldı. Çocukları gören çevredekiler, kurtarmak için suya atladı. Çocuklar kurtarılıp, sudan çıkarıldı. 4 çocuk, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bu sırada olay yerine gelen polis ve kurtarma ekiplerine, 2 çocuğun daha suya kapıldığı bildirildi. Bunun üzerine CANKUR ve su altı polisleri, kayıp çocukları bulmak için arama çalışması başlattı. Bu sabah kanalın suyunu kesen ekipler, suda son kez arama yaptı. Kayıp başvurusu yapan aile olmaması ve kanalda yapılan aramada kimseye rastlanmaması üzerine arama sonlandırıldı.
Öte yandan kurtarılan 4 çocuktan Süleyman Yağız Çolak'ın hastenedeki tedavisi devam ederken, 3 çocuk taburcu edilerek evlerine gönderildi.


Levent Mahallesi, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:44 Kaynak: DHA
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