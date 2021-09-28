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Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı - Son Dakika

Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı

28.09.2021 12:59

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arama kurtarma ekipleri, ormanda kaybolan adamı, kayıp adamla birlikte aradılar. Kısa süre sonra gerçek ortaya çıktı.

İnegöl'ün kırsal Çayyaka mahallesinde jandarma Komutanlığı, İNDAK ve UMKE ekipleri ormanlık alanda bir şahsın kaybolduğu ihbarını aldılar. Gece alkolün etkisiyle arkadaşlarının yanından ayrılarak ormanlık alana giden Beyhan Mutlu'nun (50) kaybolduğunu öğrenen ekipler harekete geçti.

İSMİYLE SESLENİP ARAMAYA BAŞLADILAR

Ormanlık alanda başlayan çalışmalara mahalle ve bölge sakinleri de dahil oldu. Bir süre sonra ekipler, kayıp şahsın ismi ile seslenmeye başladılar. Kayıp Beyhan Mutlu (50), isminin yüksek sesle söylediğini duyunca ekiplere kayıp şahsın isim ve soyadını sordu.

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EKİPLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Arama çalışmalarına katılarak başka bir kişiyi aradığını zanneden Beyhan Mutlu, "Ben buradayım" deyince ekipler şaşkına döndü. Ekipler, arama çalışmasıyla ilgili tutanak düzenleyip kayıp şahsı evine bıraktılar.

Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Jandarma, İnegöl, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı - Son Dakika
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