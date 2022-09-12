Kayıp Ömer Halis'in su tahliye kuyusunda cesedi bulundu - Son Dakika
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Kayıp Ömer Halis'in su tahliye kuyusunda cesedi bulundu

12.09.2022 11:07
Kayıp Ömer Halis'in su tahliye kuyusunda cesedi bulundu

ŞANLIURFA'da evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan Ömer Halis Polat'ın (4), 3 gün süren arama çalışmaları sonucu dün akşam 25 kilometre uzaklıktaki su tahliye kuyusunda cansız bedeni bulundu.

ŞANLIURFA'da evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan  Ömer Halis Polat'ın (4), 3 gün süren arama çalışmaları sonucu dün akşam 25 kilometre uzaklıktaki su tahliye kuyusunda cansız bedeni bulundu. Ömer Halis Polat, gözyaşları arasında toğrağa verildi.

Olay, 8 Eylül'de Şanlıurfa- Akçakale kara yolu üzerindeki kırsal Köseköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde evlerinin bulunduğu bölgede oynayan Ömer Halis Polat kayboldu. Polat'a ulaşamayan ailesi, çevrede ve komşularda yaptıkları aramada çocuğu bulamayınca, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, çocuğun tahliye sulama kanalına düşmüş olabileceği ihtimali üzerine AFAD ve dalgıç polis ekiplerinden yardım isteyerek, arama çalışması başlattı. AFAD ve jandarma ekipleri tarafından dron ve arama kurtarma köpeği ile sulama kanalı, arazi ve mahalledeki evlerde arama yapıldı. 3 gün süren aramada Ömer Halis'in 25 kilometre uzaklıktaki Kuruyer Mahallesi yakınlarında bir su tahliye kuyusunda cansız bedenine raslandı.

KOKUDAN ANLAŞILDIÖmer Halis'in cesedi tarla sulamak için giden vatandaşların su tahliye kuyusundan kötü koku gelmesiyle fark ettiği öğrenildi. Bölgeye çağrılan ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.Ömer Halis'in cansız bedeni Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından Köseköy Mahallesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Halis Polat, Şanlıurfa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Ömer Halis'in su tahliye kuyusunda cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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