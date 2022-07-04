Kızılay, Düzce'de meydana gelen sel felaketi sonrası kayıp kepçe operatörü Okan Bayrak'ı arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye devam ediyor. Çeşitli illerden gelen arama kurtarma personeline her öğün 650 kişilik gıda malzemesi temin eden Kızılay, vatandaşlara su , çay, kek gibi ikramlarda bulunarak yaraları sarıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Kızılay, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayıp operatörü arama çalışmalarına katılan 650 personele Kızılay'dan gıda desteği - Son Dakika

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