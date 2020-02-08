Kayıp operatörün tişörtü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp operatörün tişörtü bulundu - Son Dakika

Kayıp operatörün tişörtü bulundu

6 saat önce

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, kullandığı iş makinesinin dereye yuvarlanması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan operatör Muhammet Yılmaz'ın (27) tişörtü bulundu.

Kayıp operatörün tişörtü bulundu, System.String[]
DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, kullandığı iş makinesinin dereye yuvarlanması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan operatör Muhammet Yılmaz'ın (27) tişörtü bulundu.

Gölyaka'ya bağlı Saçmalıpınar Köyü'ndeki Aksu Deresi yatağında, geçen salı günü meydana gelen heyelan sonrası çalışma başlatıldı. Ancak çalışmaya katılan iş makinesi, dereye yuvarlandı. Operatör Muhammet Yılmaz akıntıya kapılarak, kayboldu.

Düzce AFAD, Sakarya AFAD, Düzce UMKE, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri ile Düzce Afet Gönüllüleri ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibi, arama çalışması başlattı.

Dünkü aramalarda, Yılmaz'ın kaybolduğu yere 5 kilometre mesafede, dere kenarındaki dallara takılmış tişört bulundu. Tişörtün Yılmaz'a ait olduğunun belirlenmesi üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. 109 görevlinin katıldığı arama çalışmalarının, ağır kış şartlarının bölgede etkili olması nedeniyle zorlukla yürütüldüğü bildirildi.


- Zce
Muhammet Yılmaz, Gölyaka, Düzce, Aksu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mersin'de 5 tonluk konteyner ev, sel sularına kapıldı
6,8 ile sallanan Elazığ'da baraj gölü üzerindeki görüntü şaşırttı Son dakika: 2 kez çığ felaketini yaşayan Van'da bir kez daha çığ düştü Koronavirüsün ilk olarak tespit edildiği Vuhan kenti havadan görüntülendi

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 16:36:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıp operatörün tişörtü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]