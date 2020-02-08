Kayıp operatörün tişörtü bulundu - Son Dakika

Dünkü aramalarda, Yılmaz'ın kaybolduğu yere 5 kilometre mesafede, dere kenarındaki dallara takılmış tişört bulundu. Tişörtün Yılmaz'a ait olduğunun belirlenmesi üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. 109 görevlinin katıldığı arama çalışmalarının, ağır kış şartlarının bölgede etkili olması nedeniyle zorlukla yürütüldüğü bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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