Kayıp operatörün tişörtü bulundu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp operatörün tişörtü bulundu (2) - Son Dakika

Kayıp operatörün tişörtü bulundu (2)

6 saat önce

KAR YAĞIŞI ALTINDA ARIYORLAR Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kepçe operatörü Muhammet Yılmaz'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp operatörün tişörtü bulundu (2), System.String[]

KAR YAĞIŞI ALTINDA ARIYORLAR

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kepçe operatörü Muhammet Yılmaz'ı arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına Düzce AFAD, Düzce itfaiyesi, Düzce Arama ve Kurtarma Derneği (DAKE), UMKE, Sakarya Arama ve Kurtarma Ekibi, Sakarya AFAD, Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği, Kocaeli Dalgıç Polis biriminden kurbağa adamlar ve rafting ekiplerinden oluşan 101 kişi katılıyor. Sabah saatlerinde hazırlıklarını tamamlayan ekipler, 5 gruba ayrılarak Efteni Gölü, Melen Çayı ile Yılmaz'ın kaybolduğu 25 kilometrelik alandaki çalışmalara başladı. Ekipler ağır kış şartlarına rağmen arama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Muhammet Yılmaz, Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:04 Kaynak: DHA
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