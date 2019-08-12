Son Dakika Haberleri: Kayıp orman işçisinin tomruk altında cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Kayıp orman işçisinin tomruk altında cesedi bulundu

50 dakika önce

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan orman işçisi ölü bulundu.

Kayıp orman işçisinin tomruk altında cesedi bulundu, System.String[]
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan orman işçisi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gölcük Mahallesi Değirmendere mevkisinde çobanlar tomruk altında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler Mevlüt Bağ (55) olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.

Kestiği ağacın yamaçtan yuvarlanmasıyla tomruğun altında kalarak hayatını kaybettiği düşünülen Bağ'ın Orman İşletme Müdürlüğünün belirlediği bölgede ağaç kesimi yaptığı ve 4 gündür kayıp olarak arandığı belirtildi.

Cenaze, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 08:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurban Bayramı'nda aciller doldu taştı! Kendini yaralayan 5 bin kişi hastanelik oldu
Korkunç kaza! Arızalı aracından inen sürücü, otomobil çarpması sonucu can verdi Küçük kızı taciz eden sapık, mahallelinin elinden kaçıp dama çıktı Kesimden kaçıp gözden kaybolan boğaya Haluk Levent, sahip çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.8.2019 09:20:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp orman işçisinin tomruk altında cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]