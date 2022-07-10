Kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor

10.07.2022 16:23

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışma yürütülüyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 gündür kayıp olan 10 yaşındaki otizmli kız çocuğunun bulunması için çalışma yürütülüyor.

Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu otizmli E.A'nın bulunması için güvenlik güçleri, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgede çalışma yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler ve İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ekipleri de Yeşilırmak Nehri'nde arama çalışmalarına devam ediyor.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı helikopterlerinin de katıldığı arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı.

Samsun'da perşembe günü akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan E.A'nın ailesinin ihbarı üzerine çalışma başlatılmıştı.

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Kaynak: AA

Çarşamba, Samsun, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp otizmli çocuğun bulunması için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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