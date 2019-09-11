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Kayıp oto galericinin aracı kurşunlanmış halde bulundu

40 dakika önce

BATMAN'da, iki gündür kayıp olan oto galerici Mehmet Salih Tünçer'in (48), yol kenarında pikap aracı bulundu.

Kayıp oto galericinin aracı kurşunlanmış halde bulundu, System.String[]

BATMAN'da, iki gündür kayıp olan oto galerici Mehmet Salih Tünçer'in (48), yol kenarında pikap aracı bulundu. Yapılan incelemede araçta 2 kurşun izi olduğu belirlendi.

Oto galerici 5 çocuk babası Mehmet Salih Tünçer, Pazartesi günü sabah saatlerinde evden çıktı ve bir daha dönmedi. Tünçer'e ulaşmaya çalışan ailesi, durumu polise bildirip, kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri, Tünçer'i bulmak için kent genelinde arama çalışması başlattı. Ekiplerin arama çalışmalarında bir ize rastlanamazken, sabah saatlerinde bir çoban, Batman Çayı kenarında terk edilmiş pikap araç olduğu ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma 13 KE 182 plakalı pikabın, kayıp olan oto galerici Mehmet Salih Tünçer'e ait olduğunu tespit etti. Araçta yapılan incelemede ayrı yerde 2 kurşun izine rastlandı.

Mehmet Salih, Batman, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:46 Kaynak: DHA
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