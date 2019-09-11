Son Dakika Haberleri: Kayıp oto galericinin aracı kurşunlanmış olarak bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kayıp oto galericinin aracı kurşunlanmış olarak bulundu

1 saat önce

Batman'da 3 günden bu yana kendisinden haber alınamayan oto galericinin aracı, Batman Çayı kenarında kurşunlanmış olarak bulundu.

Kayıp oto galericinin aracı kurşunlanmış olarak bulundu, System.String[]

Batman'da 3 günden bu yana kendisinden haber alınamayan oto galericinin aracı, Batman Çayı kenarında kurşunlanmış olarak bulundu.


Batman'da oto galerici olduğu belirtilen Mehmet Salih Tuncer (48) isimli vatandaştan 3 günden bu yana haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin Tuncer'i arama çalışması sürerken, galericinin aracı kent merkezinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Samanyolu köyü mevkiinde Batman Çayı kenarında kurşunlanmış halde bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.


Evli ve 5 çocuk babası olan Tuncer'in 9 Eylül 2019 tarihinde öğle saatlerinde evden ayrıldığı ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi. - BATMAN

Mehmet Salih, Batman, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sevgilisinden ayrılan genç kendisini 3'üncü kattan attı
(Özel) Küçük kız aracın altında kaldı, vatandaşlar aracı elleriyle kaldırdı Pazar tezgahlarında yerini alan ejder meyvesi, hem şekli hem de fiyatıyla şaşırtıyor Kocasının cinsel organını kesti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 18:28:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp oto galericinin aracı kurşunlanmış olarak bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]