Kayıp oyuncak kavgası kötü bitti! Öğretmeni tüm okulun gözü önünde dövdü - Son Dakika

Denizli'deki bir okulda meydana gelen olay büyük tepki çekti. Okulunun sınıfta oyuncağını kaybettiğini iddia eden baba, bu nedenle tartıştığı sınıf öğretmenini herkesin içinde darbetti. Rapor alan öğretmen, babadan şikayetçi oldu.

OYUNCAĞIN BULUNMASINI İSTEDİ

Kuşpınar Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu'nun önünde yaşanan olayda Ziya U., birinci sınıfta okuyan oğlu Ayhan U.'nun sınıfta kaybettiğini söylediği pop it oyuncak için okula geldi. Ziya U., oğlunun sınıf öğretmeni Tevfik Akkılıç'ı telefonla arayarak okulun önüne gelmesini istedi. Ziya U. okulun bahçesinin kapısının önüne gelen Akkılıç'tan kayıp oyuncağın bulunmasını istedi.

ÖĞRETMENLER MÜDAHALE ETTİ

İkili arasında çıkan tartışmada Ziya U., öğretmen Akkılıç'ı okul önünde darbetti. Olayı gören diğer öğretmenler müdahale ederek kavgayı ayırdı. İhbar üzerine okula polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Darp sonucu yaralanan Akkılıç, Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

VELİ GÖZALTINA ALINDI

Öğrenci velisi Ziya U. ise polis tarafından gözaltına alındı. Aynı zamanda avukat olan Akkılıç, darp raporu alıp şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Ziya U. da öğretmenden şikayetçi oldu. Ziya U. ifade işlemlerini ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.