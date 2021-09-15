Kayıp Özlem için terör, istihbarat ve suç timleri devrede (2) - Son Dakika

TOKAT'TA BULUNDU, SIĞINMA TALEP ETTİ

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yağlıdere köyünde 2 gündür kayıp olarak aranan Özlem İrinsi, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde ortaya çıktı. Sulusaray İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran İrinsi, sığınma talebinde bulundu. Jandarma ekiplerine teslim edilen İrinsi, birlikte yaşadığı Hüseyin Gökdemir ile babası Salih Gökdemir'in kendisine kötü muamelede bulunduklarını ve evden kovduklarını, kendi isteğiyle evden ayrılmadığını, bu kişilerden şikayetçi olduğunu belirtti.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Öte yandan Özlem İrinsi'nin ifadeleri sonrası birlikte yaşadığı Hüseyin Gökdemir ve babası Salih Gökdemir hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.